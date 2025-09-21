Kurorëzohen Vesa dhe Mirlindi
ShowBiz
Mirlind Daku duket se i ka dhënë fund beqarisë.
Sulmuesi kosovar ka kurorëzuar dashurinë me ish-banoren e BBVK, Vesa Vllasaliu, duke u martuar.
Këtë e ka konfirmuar edhe trajneri i Rubin Kazan, Rashid Rakhimov, pas ndeshjes me Akron Togliattin, ku Daku shënoi golin e dytë.
“Nuk kishte dëshirë për ta zëvendësuar atë, por padyshim pati kritika të ashpra ndaj tij”, tha Rakhimov për matchtv.ru.
Në konferencën për shtyp, Rakhimov u pyet edhe për gjendjen emocionale të lojtarit, pas vdekjes së gjyshit të tij javën e kaluar.“Çdo gjë është në rregull. Diçka pozitive ndodhi për të. Ai është martuar, ka nënshkruar kontratë martese dhe ndoshta kjo mund ta ketë bërë pak të mërzitur”, shtoi trajneri duke qeshur./prive by Liberta Spahiu