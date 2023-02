Kurdisjet e zbuluara nga mediat franceze në Superligë, dyshohet se është skuadra e Llapit

Gazeta franceze Le Figaro disa orë më parë raportoi se një skuadër kosovare është duke u hetuar për kurdisje ndeshjes dhe tashmë nëntë persona ishin të arrestuar, të cilët ishin të përfshirë në katër ndeshje trukuara. Tani Le Parisien në qendër të këtij skandali e ka vënë skuadrën nga Podujeva, Llapin.

Sipas gazetës franceze, një grup prej 10 personash të moshës 22 deri 50 vjeçare janë të përfshirë në skandalin për ndeshje të ndrequra për skuadrën e Llapit nga Podujeva. Sipas tyre në këtë skandal të përfshirë janë anëtarët e stafit drejtues, teknik dhe disa lojtarë.

Aty thuhet se nën presionin e drejtueseve të tyre, disa lojtarë të kësaj skuadre do të kishin rënë dakord që të ‘ngadalësonin’ ritmin për të marrë rezultate negative të planifikuara paraprakisht, me anë të bastoreve.

Këta, pjesëtarë të komunitetit kosovar me seli në Francë, më pas shfrytëzuan rastin për të vënë baste shuma të mëdha në faqen e Française des jeux. Shuma e fitimeve të realizuara në këtë mënyrë gjatë vitit 2022 do të arrinte në të paktën 360,000 euro. Një pjesë e kësaj shume do të ishte kthyer në Kosovë dhe madje do të riinjektohej në arkën e klubit përmes një prej sponsorëve të tij. Ky mekanizëm i lyer në mënyrë të përsosur përfundoi në bllokim kur Française des jeux vendosi të pezullonte pagesat pasi zbuloi baste të dyshimta në një nga këto ndeshje. E kontaktuar, FDJ-ja saktëson se ka bërë denoncim pasi ka bërë kallëzim në kuadër të kësaj çështjeje.

Midis nëntë personave të arrestuar mëngjesin e së martës, veçanërisht në Dijon dhe Mulhouse, pesë prej tyre u vunë në paraburgim nga policia. Më në fund, katër burra u paraqitën këtë të enjte, më 23 shkurt, përpara një gjyqtari hetues të Jirs of Nancy me një aktakuzë për akte korrupsioni dhe mashtrimi në një bandë të organizuar. “Ne e mirëpresim këtë operacion, i cili u krye në bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore të Dijon dhe Mulhouse”, shpjegon komisioneri i divizionit Stéphane Pialat, kreu i departamentit të garave dhe lojërave, i cili krijoi në vitin 2021 një grup të specializuar për korrupsionin sportiv.