“Kur vinë me na largu prej shtëpive, ne i marrim fëmijët edhe shkojmë te ministria” – banorët e Sibovcit të shqetësuar me shpronësimin Shpronësimi në Sibovc ka ngjallur reagime e përplasje. Banorët e kësaj ane kanë deklaruar se në momentin që kur do të vinë zyrtarët t’i largojnë nga shtëpitë, ata do t’i marrin familjarët e do të shkojnë para ministrisë. Për ekipin e lajmi.net, ata shtuan se nuk kanë opsione të tjera, duke kundërshtuar në vazhdimësi synimin…