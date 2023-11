Kur vie puna me iu mshu gjykatave, pushteti s’pushon as të shtuneve: Sallahu thotë se Kushtetuesja me vonesa po e cenon demokracinë Zëvendësministri i Drejtësisë, Blerim Sallahu, ka zgjedhur këtë të shtune për të kritikuar e sulmuar Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, meqë sipas tij ata janë duke e vonuar shumë dhe pa arsye vlerësimin e kushtetutshmërisë së projektligjeve dhe akteve të tjera të miratuara në Kuvend. Sipas Sallahut, Kushtetuesja po e cënon demokracinë përfaqësuese dhe funksionin kushtetues…