“Kur t’ju bohet boll kallzoni”, “Po i mbani peng 882M euro të BE-së” – Shoqëria Civile me aksion para Kuvendit Shoqëria Civile ka ndërmarr një aksion para Kuvendit të Kosovës në lidhje me ngërçin institucional. Me disa parulla, Shoqëria Civile ka kritikuar deputetët që nuk po e zgjedhin bllokadën në Kuvendin e Kosovës, shkruan lajmi.net “Cirku i Republikës së Kosovës”, “Kur t’ju bohet boll kallzoni”, “Po I mbani peng 882M euro të BE-së”, “Shtine shtetin…