“Kur të kthehemi, duam që…” – Zogaj tregon çka i thanë krerët e UÇK-së në Hagë

Drejtori i Agjencisë për menaxhimin e komplekseve memoriale, Bislim Zogaj, ka folur për vizitën që u ka bërë ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.

Ai tha se kjo ka qenë një nga vizitat më të këndshëm të tij duke e lidhur atë me faktin se të akuzuarit atje kishin një vullnet, gatishmëri dhe përgatitje shpirtërore për t’u ballafaquar me gjykimin.

Sipas Zogajt, të akuzuarit e kanë menduara edhe vdekjen në frontet e luftës, por që do të akuzoheshin pas 20 viteve, që kanë mbrojtur vendin e tyre nuk e kanë menduar.

“Ka qenë një prej vizitave më të këndshme të mija, të këndshme deri sa kam parë vullnetin e atyre burrave gatishmëri dhe përgatitjen e tyre shpirtërore të tyre për tu ballafaquar edhe më këtë sfidë. Këta e kanë menduar edhe vdekjen në frontet e luftës, por nuk e kanë menduar që edhe pas 20 viteve të lirisë do të ballafaqohen me sfida të tilla të pa parashikuara dhe të pa imagjinuara”, tha ai për EkonomiaOnline.

Ai tha se në këtë proces ka shumë deklarata të fabrikuara kryesisht nga Serbia, por që sipas tij, ka deklarata edhe nga shqiptarët kundër drejtuesve të UÇK-së.

“Po e themi këtë sepse ky proces ka deklarata shumë të fabrikuara kryesisht nga Serbia, fatkeqësisht këtyre deklaratave të fabrikuara ju ka ndihmuar sigurisht edhe shumë shqiptarë të cilat të paktën nga shqiptarët nuk është pritur po megjithatë edhe këto ndodhi, si të çdo popull edhe te ne ka ndodhur. Ajo çka më ka pëlqyer më së shumti është përgatitja shpirtërore për tu ballafaquar edhe më këtë sfidë”, tha ai.

Zogaj tha se nuk janë të vërteta fjalët se “ata nga Haga po dirigjojnë në Kosovë”, sipas tij, ata ishin të fokusuara vetëm në gjykimin e tyre.

Zogaj, po ashtu shtoi se gjatë përshëndetjes me ta, ata i kishin thënë “nuk është me rëndësi se kur do të kthehen, por me rëndësi është që kur të kthehen UÇK-ja të jetë ajo të cilën e kemi bërë, pra UÇK-ja e lavdishme”.

“Kushtet janë të mira në burg, realisht jo që nuk interesoheshin për jetën politike në Kosovë, por ata ishin të fokusuar vetëm për sfidën me të cilën janë duke u ballafaquar. Ajo çka më pëlqej shumë që nuk shihej që kanë interesim për të ndërhyrë në Kosovë siç flitet shpesh, ata nga Haga po dirigjojnë në Kosovë, atë absolut nuk e vërejta sepse as pyetje nuk kishin se kush më mirë e kush me keq. Ata ishin të fokusuara vetëm në lëndën që shpresojmë që do të filloj në mars dhe do të jetë një dinamik e procesit”.

“Ata ishin të përgatitur që të katër, ishin të unifikuar dhe ishin të sigurt se në fund do të dalin fitimtarë. Ajo që më la përshtypje ishte që kur u përshëndetem e me fjalët urojmë që sa më parë të ju shohim në Kosovë, secili prej tyre thoshte se nuk është me rëndësi se kur do të kthehen, por me rëndësi është që kur të kthehen UÇK-ja të jetë ajo të cilën e kemi bërë, pra UÇK-ja e lavdishme”, tha ai.