“Kur të dal do ta shtypi me makinë”, bëhen publike statuset e Rozana Radit për Neda Ballukun kur kjo e fundit ka qenë në ‘BB’ Rozana Radi, banore e Big Brother Albania VIP 4 dhe Neda Balluku opinioniste e këtij edicioni duket se kanë “inate” të vjetra me njëra tjetrën. E gjithë kjo duket se ka filluar kur Neda ishte pjesë e formatit Big Brother vite më parë, shkruan lajmi.net. Janë bërë publike komentet dhe statuset e Rozana Radit për…