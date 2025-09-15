Kur pritet të përfundojnë dëshmitë e mbrojtjes?

Paneli i gjyqtarëve i Dhomave të Specializuara parashikon që deri më 14 nëntor, ose një javë pas përfundimit të dëshmisë së fundit, të mbyllet rasti i mbrojtjes së Hashim Thaçit dhe Jakup Krasniqit. Mbrojtja e ish-krerëve të UÇK-së pritet të jetë gati për të dorëzuar shkresat përfundimtare të gjykimit deri më 22 dhjetor të këtij…

Lajme

15/09/2025 09:40

Paneli i gjyqtarëve i Dhomave të Specializuara parashikon që deri më 14 nëntor, ose një javë pas përfundimit të dëshmisë së fundit, të mbyllet rasti i mbrojtjes së Hashim Thaçit dhe Jakup Krasniqit.

Mbrojtja e ish-krerëve të UÇK-së pritet të jetë gati për të dorëzuar shkresat përfundimtare të gjykimit deri më 22 dhjetor të këtij viti.

Gjatë konferencës së fundit statusore, mbrojtja e Thaçit deklaroi se do t’i nevojiteshin 35.5 orë për dëshminë e dëshmitarëve të saj.

Mbrojtja e Krasniqit njoftoi se dy dëshmitarë do të dëshmojnë personalisht në gjykatë, ndërsa dy të tjerët do të paraqesin dëshminë me shkrim, e cila tashmë u është dorëzuar prokurorëve.

Bazuar në këtë planifikim, gjykatësi vlerësoi se për përfundimin e dëshmive do të duhen rreth 35 ditë pune – me pesë orë dëshmi në ditë – duke parashikuar përfundimin e tyre në dhjetor.

Ekipet mbrojtëse të Kadri Veselit dhe Rexhep Selimit njoftuan, ndërkohë, se nuk do të paraqesin dëshmi mbrojtëse. /REL/

Artikuj të ngjashëm

September 15, 2025

Dy zyrtare të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës të...

September 15, 2025

James Rubin nis dëshminë e tij në Hagë

September 15, 2025

Jasharaj: S’ka as greva as protesta deri në formimin e qeverisë së re

September 15, 2025

Çka tha James Rubin për UÇK-në në vitin 2023?

September 15, 2025

Dëshmia e Rubin, Musliu: Sot nis një kapitull i ri për UÇK-në në Hagë

September 15, 2025

Shifra alarmante: 10 raste të dhunës në familje brenda 24 orëve të fundit

Lajme të fundit

Dy zyrtare të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara...

James Rubin nis dëshminë e tij në Hagë

Jasharaj: S’ka as greva as protesta deri në formimin e qeverisë së re

Çka tha James Rubin për UÇK-në në vitin 2023?