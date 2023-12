Kur pritet të mbahet takimi midis Osmanit dhe Opozitës Çështja e Asociacionit pritet që të vë përballë në një takim presidenten e vendit Vjosa Osmani dhe liderët e opozitës. Në një përgjigje për lajmi.net Bekim Kupina-Këshilltar për Media në Presidencë ka thënë se për takimin midis Osmanit dhe Opozitës do të njoftoheni me kohë. ‘’Për datën e takimeve të Presidentes Osmani me opozitën, ju…