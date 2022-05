Kur pritet të fillojë emisioni i Einxhel Shkirës në ‘Top Channel’? Flet moderatorja

Por ndër të tjera ajo si dhuratë nga ‘Top Channeli’, mori një emision, shkruan lajmi.net.

Së fundi moderatorja ishte e ftuar në “Why Not”, ku ka sqaruar shumë gjëra dhe sigurisht ka folur edhe për eksperiencën e saj në “BBV”.

Aty ajo pati mundësinë të sqaronte njëherë e mirë zërat nëse emisioni që ju premtua nga ‘Top Channel’ do të realizohej apo jo.

Einxhel ka hedhur poshtë të gjitha dyshimet rreth kësaj situate.

Madje ajo dha informacion se emisioni fillon në muajin shtator.

” Shumë pyetje dhe mesazhe më kanë ardhur për emisionin dhe unë jo se nuk kam pasur një përgjigje, e kam pasur. Kam dashur kohën time që t’i diskutoj gjërat, kohën time që të pushoj dhe nuk jam marrë që të jap një përgjigje, kjo është hera e parë që unë po jap një përgjigje shumë ekzakte. Emisioni fillon në shtator. Kauza për të cilën unë luftova brenda do jetë shtylla kryesore e emisionit, pra bursat për vajzat, plotësimin e nevojave të tyre për vajzat që duan të realizohen në jetë, për gratë që duan të jenë të pavarura por nuk e kanë pasur një përkrahje ose nuk e kanë shpirtin aq luftarak sa dikush tjetër që i ka vënë shkelmin çdo pengese dhe ja ka arritur. Ne duam të jemi dora që do t’i ndihmojë, dera ku mund të trokasin dhe kjo është shtylla kryesore. Në ditët në vijim do informohen ku mund të drejtohen, kush do jetë pika jonë e kontaktit. Patjetër që do kemi të ftuara dhe ajo që unë kam kuptuar është që këto vajza kanë pafund nevojë për shembuj inspirimi.”, tregoi Einxhel Shkira.”