“Kur nuk t’don familja jote, nuk t’don as kojshia”, Meti flet për frazën më virale në “BBVK”

Ky edicion i dytë i “Big Brother VIP Kosova”, ka nxjerrur shumë deklarata të cilat u bënë virale.

Një nga deklaratat më viral në rrjete sociale është ajo e Bleros drejt Metit, shkruan lajmi.net.

“Kur nuk t’don familja jote, nuk t’don as kojshia”, është deklarata e tij që e thotë i vogël e i madh.

Pas përjashtimit nga “BBVA”, Meti e ka bërë daljen e parë publike.

Ai ka reaguar për incidentin që pati me Blerandon, për momentin që e kishte goditur në pjesën e stomakut.

Veç tjerash, prezantuesi tha se tani Blerandon e sheh vetëm si fans, asgjë tjetër.

I njëjti ka folur edhe për frazën virale që u bë në “Big Brother”.

“Kur nuk të don familje jote nuk të don as kojshia, që do të thotë, gjithçka. Si ka qenë historia?”, ka qenë pyetja që iu drejtua nga gazetari në një material të emisionit Prive.

“Historia ka qenë kështu, kur dola që i kam takuar familjarët, shoqërinë. Nëse nuk të do familja jote, nuk të do as kojshia. Unë totalisht zero çfarë ka ndodhur jashtë, se kam ditur që është bërë virale. Kemi qenë në darkë pas Prime-t besoj e di që kam qenë duke diskutuar me banorët e tjerë, e pata qasjen për një temë të caktuar. E di që ka folur Blero po nuk ka qenë i inkuadruar në temë, veç e kam dëgjuar duke thënë: Kur nuk të do familja jote, edhe iu kam kthyer çfarë do të thotë kjo, më tha ti ma bëre pyetjen. Pastaj kur e pashë ke diçka shumë argëtuese.”, u shpreh ai./Lajmi.net/