“Kur kam humbur fëmijën” – Sara hapet edhe më shumë me Bardhin Sara Gjordeni, pasditen e sotme i ka rrëfyer Bardhit se ka humbur një fëmijë tani afër. Ajo tha se nuk e di askush as brenda dhe as jashtë shtëpisë përveç personi me të cilin ka qenë shtatzënë dhe mamaja e saj. Pjesë nga diskutimi: Sara: Bardh, tani afër kam humbur një fëmijë Bardhi: Ideja është…