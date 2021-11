Një ndër pyetjet ka qenë se kur Marku do zhvillojë ndonjë meç në Kosovë, shkruan lajmi.net.

Siç njihet “Mbreti shqiptar”, tregoi se vitin tjetër do zhvillojë meç në Shqipëri dhe në Kosovë për të gjithë shqiptarët.

“Vitin tjetër do bëjë betejë në Shqipëri, Tiranë dhe në Kosovë. 100 për qind. Për të gjithë tifozët shqiptarët, ku do që janë”, deklaroi shkurtimisht Marku.

Ndërkohë, kujtojmë se Marku me 20 nëntor do të përballet me francezin Jorick Luisetto në “Wembley”./Lajmi.net/