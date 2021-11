Kur do të mbahet takimi i radhës Kurti – Vuçiq? Flasin nga Bashkimi Europian

Por, Bashkimi Europian nuk ka ende një datë se kur do të mbahet një takim i radhës i këtij niveli, ndonëse takimet në nivel të eksperëve kanë vazhduar.

Në një përgjigje të Bashkimit Europian për lajmi.net ku janë pyetur rreth ndonjë date eventuale për vazhdimin e dialogut dhe për temat që pritet t’i ketë në fokus takimi i radhës Kosovë – Serbi ata janë treguar mjaft të shkurtër dhe të prerë.

Nga BE thonë se data dhe agjenda e takimeve bëhen të ditura kur të jetë e përshtatshme dhe nuk dhanë asnjë detaj shtesë lidhur me planifikimet për vazhdimin e dialogut.

“Ne gjithmonë i bëjmë të ditura datën dhe agjendën për takimin e radhës në Dialog”, thuhet shkurtimisht në përgjigjen e Bashkimit Europian për lajmi.net.

Pa ndonjë rezultat konkret dhe me tensione nga të dyja palët përfundoi takimi i fundit midis kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Vuçiq.

Kurti, në atë takim propozoi 4 pika të cilat nuk u pranuan nga pala serbe, duke filluar nga një rregullim tregtar në Ballkanin Perëndimor, zotimi për mos-sulmim të njëra-tjetrës dhe për reciprocitet bilateral.

E zhvillimet e fundit në veri të Kosovës duket se e kanë tërhequr edhe më në skaje liderët e të dy vendeve sa i përket uljes në tavolinën e dialogut.

Vendimi për reciprocitetin për targat që u përcoll me tensione disa-ditore në pikat kufitare 1 dhe 31 në Jarinjë dhe Bërnjak e gjithashtu edhe aksioni i fundit i Njësive Speciale të policisë së Kosovës kundër kontrabandës në komunat veriore kanë përplasur liderët e Kosovës dhe të Serbisë.

Një çështje tjetër e cila po i mbanë të polarizuar në distancë liderët është edhe ajo e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe që kërkohet me ngulm nga Serbia dhe refuzohet kategorikisht nga Kosova.

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në vijë më këtë, në një intervistë për BBC ka deklaruar se nuk do të lejojë bosnjëzimin e Kosovës duke formuar ASK-në.

“Kur Asociacioni nuk u implementua, asnjë serb në Kosovë nuk protestoi. Ishte Beogradi që u zemërua. Në vitin 1991, më 26 prill, 14 komuna me shumicë serbe në Bosnjë-Hercegovinë u bënë bashkë e krijuan Asociacionin. Më 9 janar 1992, e shpallën pavarësinë, më 28 shkurt 1992, e bënë Kushtetutën e tyre, më 14 dhjetor 1995 në Dejton arritën njohjen ndërkombëtare. Duan ta përsëritin Bosnjën në Kosovë. Nuk do ta lejoj këtë, pavarësisht nëse jam në opozitë apo qeveri. Për këtë më votuan njerëzit, të parandaloj bosnjëzimin e Kosovës. Jam i bindur se me programin tonë, do të ndihmojmë serbët po aq sa shqiptarët. Nëse pyesni serbët në Kosovë se cilat janë shqetësimet e tyre kryesore, ata thonë punësimi dhe drejtësia. Beogradi dëshiron të ketë shtet brenda një shteti. Shtetin e Serbisë brenda Kosovës së pavarur”, citohet të ketë thënë Kurti.

Në anën tjetër, Bashkimi Europian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar se dialogu duhet të shihet si platforma e vetme e zgjidhjes së problemeve midis Kosovës dhe Serbisë. /Lajmi.net/