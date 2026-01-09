Kupchan: Ligji amerikan i mbrojtjes synon të nxisë Kosovën e Serbinë të tejkalojnë ngërçin, ka shqetësime për qasjen e Kurtit
Ish-zyrtari i lartë amerikan, Charles Kupchan, vlerëson se Kongresi i Shteteve të Bashkuara po përpiqet të rikthejë Ballkanin Perëndimor në fokusin e politikës së jashtme amerikane, në një moment kur rajoni përballet me mungesë stabiliteti dhe ngërç politik.
Sipas tij, përfshirja e Kosovës dhe Serbisë në dokumentin e Aktit të Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare të Shteteve të Bashkuara synon të ushtrojë presion konstruktiv mbi Prishtinën dhe Beogradin për të ecur përpara në dialog dhe për të kapërcyer bllokimin aktual, duke kërkuar njëkohësisht qeveri të qëndrueshme në të dyja vendet.
Në “Euronews Albania”, ai nënvizon se Kongresi po përpiqet të nxisë presidentin Trump dhe administratën e tij që të angazhohen më aktivisht në rajon, në një kohë kur nevojitet rifokusim serioz i SHBA-së në çështjet e sigurisë në Ballkan.
“Trump do të përpiqet që ta fusë në listën e tij të arritjeve normalizimin e marrëdhënieve Kosovë–Serbi.
Pra, kemi rritjen e shqetësimit amerikan që vjen pas tërheqjes së SHBA-së nga dialogu mes Serbisë dhe Kosovës dhe kemi mungesën e qeverisë së Kosovës për një periudhë të gjatë.
Dokumenti e nxit kryeministrin Kurti që, pas fitores së zgjedhjeve, ta formojë sa më shpejt qeverinë.
Por ka shqetësime në lidhje me qasjen e zotit Kurti”, tha ai. Prania e Kosovës në këtë dokument, sipas tij, synon të nxisë Prishtinën dhe Beogradin që të ecin përpara në dialogun dypalësh dhe të tejkalojnë ngërçin që i ka kapur. Gjithashtu, Kupchan thotë se dokumenti u kërkon këtyre dy vendeve që të kenë qeveri të qëndrueshme.
“Në Serbi kemi një situatë të destabilizuar, në Kosovë kemi muaj të tërë pa qeveri, prandaj është koha që të dy vendet të avancojnë përpara me punën e vështirë që kanë.
Në Kongres, në të dyja dhomat, ka shumë zyrtarë që kanë kaluar kohë të konsiderueshme në Ballkan, ndaj kemi një draft që ka ardhur posaçërisht për Ballkanin”.
“Më parë, administrata Trump nuk ishte fokusuar shumë në aspektin e sigurisë së Evropës, sikurse bëri administrata Biden, dhe kjo është një përpjekje e Kongresit për ta nxitur presidentin dhe njerëzit rreth tij, përfshirë sekretarin Rubio, që ta marrin në dorë këtë agjendë.
Vetë Trump ka bërë disa deklarata për Kosovën dhe Serbinë, duke marrë meritat se ka parandaluar një luftë mes tyre.
Tani Kongresi i kërkon presidentit Trump që të angazhohet në Ballkan, pasi po shohim një tërheqje dhe nevojitet që të rifokusohemi sërish në çështjet e rajonit të Ballkanit”, tha ish-zyrtari i lartë amerikan, Charles Kupchan.