Barcelona ka ftuar skuadrën e Elche për ndeshjen tradicionale për trofeun Joan Gamper, shkruan lajmi.net.

Katalanët do të zbresin në fushë kundër Elche me fillim nga ora 19:00, në ‘Camp Nou’.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionet zyrtare të dy skuadrave për këtë ndeshje. /Lajmi.net/

Barca:

#Culers! Here is YOUR starting XI for the 2020 Joan Gamper Trophy! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/W7nsqJERWR

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020