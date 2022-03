Kupa FA, raundi gjashtë: Caktohen çiftet

Liverpool do jenë mysafirë të Nottingham Forest ose Huddersfield, ndeshje kjo që pritet të jetë e lehtë për ekipin e Jurgen Klopp, së paku në letër.

Chelsea gjithashtu do të përballet me një rival tjetër që është i lehtë së paku në letër. Ata luajnë ndaj Middlesbrough.

Ndeshja pak më e vështirë mund të jetë për Manchester Cityn, pasi ata do përballen me Southampton.

Ekipi i Pep Guardiolës po kalon në një sezon spektakolar dhe rezultate poztive do presin edhe ndaj rivalit të tyre në Kupën FA.

Ndeshja tjetër që do zhvillohet është ajo në mes Crystal Palace dhe Everton.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell të gjitha çiftet për raundin e gjashtë në Kupën FA. /Lajmi.net/

The draw for the quarter-finals of the #EmiratesFACup has been made!

What game are you most excited for? 👀 pic.twitter.com/1uAvOTdRVF

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 3, 2022