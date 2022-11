Kupa e Botës “Katar 2022” do të jetë e fundit me 32 kombëtare Kampionati Botëror “Katar 2022” do të jetë edicioni i fundit i kësaj gare që do të përbëhet nga 32 kombëtare. Nga viti 2026, Kupa e Botës do të përbëhet nga 48 kombëtare, të ndara në tre grupe me nga 16 shtete. Po ashtu, bëhet e ditur që dy vendet e para të secilit grup do…