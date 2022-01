Ka përfunduar edhe ndeshja e dytë e Grupit C në Kupën e Afrikës.

Skuadra e Gabonit e ka nisur aventurën në Kupën e Afrikës me një fitore ndaj Ishujve Komoros, shkruan lajmi.net.

Kombëtarja e Gabonit triumfoi me rezultatin minimal 1:0, me një gol të shënuar herët në minutën e 16’.

Goli mbanë emrin e Boupendza, i cili del të jetë heroi i këtij takimi, që i jep tri pikët Gabonit.

Gaboni tashmë barazohet me pikë me Marokun, kurse Ishujt Komoros mbesin me 0 pikë, sikurse edhe Gana. /Lajmi.net/