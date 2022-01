Kupa e Afrikës: Bregu i Fildishtë kualifikohet tutje si lider, Algjeria eliminohet

Bregu i Fildishtë ka mposhtur bindshëm skuadrën e Algjerisë për të fituar grupin E si dhe për të lënë të fundit në tabelë Algjerinë e cila eliminohet nga Kupa e Afrikës.

Bregu i Fildishtë ka triumfuar me rezultat të thellë 4-1 ndaj Algjerisë.

Golat u realizuan nga Franck Kessie 22′, Ibrahim Sangare 39′, Pepe 54′ dhe Haller 90+3′, teksa për Alergjinë golin e nderit e shënoi Sofiane Bendebka në minutën e 73-të.

Në duelin tjetër, Guinea Ekuatoriale ka mposhtur me rezultat minimal Sierra Leonen duke e siguruar kështu kualifikimin direkt në fazën eliminuese, e cila u poziconua në vend të dytë në tabelë.

Golin e vetëm për Guinenë e realizoi mesfushori Pablo Ganet në minutën e 38-të.

Tabela përfundimtare e grupit E nënkupton se Bregu i Fildishtë përfundon grupin si lider me 7 pikë, Guniea Ekuatoriale e dyta me 6 pikë, kurse Sierra Leone e treta me dy pikë që shpreson një vend nëpërmjet vendeve që do të luajnë të pozitës së tretë. Algjeria ndërkohë eliminohet nga turneu si e fundit në tabelë me vetëm 1 pikë të mbledhur. /Lajmi.net/