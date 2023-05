Kuotat e derbit Drita – Ballkani, favorizohet kjo skuadër në “betejën e titullit” Ndeshja kryesore e këtij edicioni në Superligën e Kosovës në futbolli do të zhvillohet sot mes Dritës dhe Ballkanit. Stadiumi me bari sintetik në Gjilan është vendtakimi i dy skuadrave të vetme që janë në garë të ngushtë për titull të kampionit, shkruan lajmi.net. Drita është lidere me 66 pikë, tri më pak ka Ballkani…