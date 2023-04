Kuotat e basteve: Prishtina s’bëhet “hesap” ndaj Dritës, Ferizaj favorizohet ndaj Malishevës Java e 30-të në elitën e futbollit kosovar nis ditën e sotme (e shtunë) me dy ndeshje hapëse. Vëmendja kryesore do të jetë në takimin që ndryshe njihet si klasikja e futbollit të Kosovës mes Dritës dhe Prishtinës. Stadiumi me bari sintetik në Gjilan është arenë e kësaj përballjeje, shkruan lajmi.net. Takim tjetër interesant pritet…