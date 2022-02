Kundërshtari i preferuar i Ronaldos: Pse yllit të Man Utd i pëlqen të luajë kundër Atletico Madrid?

Sulmuesi Cristiano Ronaldo është përballur me Atletico Madridin më shumë se çdo ekip tjetër në karrierën dhe do të shpresojë të shkaktojë më shumë mjerim në anën e Diego Simeone të mërkurën.

Kur shorti i 1/16 të Ligës së Kampionëve u hodh në dhjetor dhe Manchester United ra kundër Paris Saint Germain, biseda shkoi vetëm në një drejtim, transmeton lajmi.net.

Bëhej fjalë për Lionel Messin kundër Cristiano Ronaldos ndoshta për herë të fundit potencialisht në kompeticion

Të dy klubet nuk kanë shumë histori, pasi më parë janë përballur vetëm me njëri-tjetrin në një përplasje me dy ndeshje në Kupën e Fituesve të Kupave në 1991.

Sidoqoftë, Diego Simeone dhe disa nga lojtarët të Atleticos dinë gjithçka për të përballur Ronaldon.

Në të vërtetë, përplasja e së mërkurës mbrëma në stadiumin “Wanda Metropolitano” do t’i shtojë një tjetër kapitull një grindjeje 13-vjeçare.

“Ronaldo ka qenë makthi më i keq i Atletico-s”, tha për GOAL, Mario Cortegana, korrespondent i Real Madridit.

“Tifozët e Atletikos janë përpjekur gjithmonë ta tallin, duke bërë shaka për çdo detaj të jetës dhe karrierës, por Ronaldo gjithmonë del në krye”.

Sulmuesi i United është përballur me Atleticon më shumë se çdo kundërshtar tjetër, 31 herë për të qenë të saktë, gjatë kohës në Real Madrid dhe Juventus.

Ai ka shënuar 25 gola, duke përfshirë katër het-trik dhe nëntë asistime gjatë këtyre takimeve.

Ronaldo ndihmoi t’i jepte fund shpresave të Atletico-s në Ligën e Kampionëve në pesë raste radhazi midis 2014 dhe 2019, kështu që ju mund të kuptoni pse tifozët e “Rojiblancos” kanë një problem me portugezin.

Rivaliteti mund të përmblidhet më së miri nga çerekfinalja e Ligës së Kampionëve midis Juventusit dhe Atletico tre vjet më parë.

Ronaldo duroi një natë të rrallë gjatë humbjes së “Bianconerëve” në ndeshjen e parë në Madrid dhe u tall pa mëshirë nga tifozët vendas në “Wanda Metropolitano”.

Ai u përgjigj duke vendosur pesë gishtat në kamerë për t’i kujtuar se sa tituj të Ligës së Kampionëve kishte fituar.

Ai gjithashtu u tha gazetarëve në zonën mikse pas ndeshjes se ishte i bindur se Juve do ta kthente barazimin në Torino.

“Edhe pse ata kishin humbur 2-0 natën, besimi i tij ishte mbresëlënës”.

“Ai tha se ishte i zemëruar për rezultatin, por ishte duke buzëqeshur sepse e dinte se çfarë mund të bënte në ndeshjen e kthimit”, ishte deklarata e një burimi brenda klubit për “Goal”, transmeton lajmi.net.

Kuptohet gjithashtu se Ronaldo u tha familjes dhe miqve se Juventusi do të kalonte dhe se do të shënonte golat vendimtarë.

Siç doli, nënqeshja që bëri në zonën mikse në Madrid ishte plotësisht e justifikuar.

Reprezentuesi portugez bëri një nga paraqitjet e shkëlqyera të Ligës së Kampionëve, pasi përfundoi një het-trik katër minuta më vonë për të dërguar Juventusin në gjysmëfinale.

“Ai është thjesht një zot i gjallë i futbollit, është qesharake”, tha ish-bashkëlojtari i Manchester United, Rio Ferdinand për tre golat e Ronaldos në Torino.

Edhe një herë, atëherë, Simeone mbeti duke marrë pjesët pas një shfaqjeje tjetër shkatërruese nga armiku i Atleticos.

Pasi shënoi golin e tretë vrasës, Ronaldo madje kishte imituar festën e ‘cojones’ të argjentinasit që në ndeshjen e parë në një përpjekje për të lyer më shumë kripë në plagët e Simeones.

Pra, pesë herë fituesi i Topit të Artë është vendosur për një pritje armiqësore të mërkurën mbrëma.

Ronaldo mund të mos jetë i njëjti lojtar që bëri trazira në La Liga për nëntë vjet, por Simeone e di më mirë sesa ta shlyejë 37-vjeçarin.

“Është e vështirë të përgatitesh për një lojtar si Cristiano. Ai është një kafshë para portës”, tha Simeone përpara ndeshjes në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve mes Atletico-s dhe Juventusit në vitin 2019.

“Ai ka një rekord të jashtëzakonshëm dhe është gjithmonë i vështirë për t’u kontrolluar në çdo situatë golashënuesi. Na ka bërë të vuajmë në të kaluarën”.

Edhe pse ai ka pasur vështirësi kohët e fundit, me vetëm një gol në tetë paraqitjet e fundit për United, Ronaldo pa dyshim do të besojë se është i aftë për t’i shkaktuar më shumë mjerim Atleticos.

Vlen gjithashtu të kujtohet se United nuk do të ishte as në 16 të fundit nëse nuk do të ishte Ronaldo, i cili shënoi gjashtë herë në fazën e grupeve.

Pra, mos u çuditni nëse një tjetër takim me kundërshtarin e preferuar do të sjellë më të mirën nga Ronaldo edhe një herë./Lajmi.net/