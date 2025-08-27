Kunati i Albulena Haxhiut për dorëheqjen e Liburn Aliut: Ata që kanë dinjitet, sot është momenti me u distancu nga politika degraduese e Albinit

Dardan Krasniqi, kunati i Albulena Haxhiu, ka reaguar për dorëheqjen e ministrit në detyrë, Liburn Aliut. Ai ka thënë që tani është momenti i duhur për t’u distancuar nga politikat degraduese të Kurtit. Postimi i plotë: Liburnin tash të çmendurit e të padinjitetshmitë për të cilt ka nëvojë Albin Kurti – kanë me e kryqzuar…

27/08/2025 16:05

Dardan Krasniqi, kunati i Albulena Haxhiu, ka reaguar për dorëheqjen e ministrit në detyrë, Liburn Aliut.

Ai ka thënë që tani është momenti i duhur për t’u distancuar nga politikat degraduese të Kurtit.

Postimi i plotë:

Liburnin tash të çmendurit e të padinjitetshmitë për të cilt ka nëvojë Albin Kurti – kanë me e kryqzuar deri në argat i Vuçiqit!

Ata që kanë dinjitet e duan krenarinë të drejtën e vlerën, sot është momenti me u distancu nga politika degraduese e Albinit!

Një organizatë e dinjitetshme me mija aktivist shëmbullor nuk duhet me leju me shkue për lesh me Dimala e Co! Nuk është ego, nuk është inati është detyrim i sëcilit prej nesh mos me leju shkatrrimin!

