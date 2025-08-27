Kunati i Albulena Haxhiut për dorëheqjen e Liburn Aliut: Ata që kanë dinjitet, sot është momenti me u distancu nga politika degraduese e Albinit
Dardan Krasniqi, kunati i Albulena Haxhiu, ka reaguar për dorëheqjen e ministrit në detyrë, Liburn Aliut.
Ai ka thënë që tani është momenti i duhur për t’u distancuar nga politikat degraduese të Kurtit.
Postimi i plotë:
Liburnin tash të çmendurit e të padinjitetshmitë për të cilt ka nëvojë Albin Kurti – kanë me e kryqzuar deri në argat i Vuçiqit!
Ata që kanë dinjitet e duan krenarinë të drejtën e vlerën, sot është momenti me u distancu nga politika degraduese e Albinit!
Një organizatë e dinjitetshme me mija aktivist shëmbullor nuk duhet me leju me shkue për lesh me Dimala e Co! Nuk është ego, nuk është inati është detyrim i sëcilit prej nesh mos me leju shkatrrimin!