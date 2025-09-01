Kunati i Albulena Haxhiut për Dimal Bashën: Ky faqeziu kërkon falje thotë kam qenë i pavëmendshëm

Kunati i nënkryetares së Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiut, Dardan Krasniqi ka reaguar ashpër pas kërkim-faljes nga kryeparlmentari Dimal Basha për punimin shkencor anti-UÇK. Krasniqi e ka quajtur "faqezi" Dimal Bashën, transmeton lajmi.net. "A keni moral"?, pyeti Krasniqi. Postimi: Ky faqeziu e quajti manipulim Kryeministri e quajti deformim Sot ky faqeziu kërkon falje thotë kam…

01/09/2025 15:37

Kunati i nënkryetares së Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiut, Dardan Krasniqi ka reaguar ashpër pas kërkim-faljes nga kryeparlmentari Dimal Basha për punimin shkencor anti-UÇK.

Krasniqi e ka quajtur “faqezi” Dimal Bashën, transmeton lajmi.net.

“A keni moral”?, pyeti Krasniqi.

Postimi:

Ky faqeziu e quajti manipulim

Kryeministri e quajti deformim

Sot ky faqeziu kërkon falje thotë kam qenë i pavemendëshëm!

A keni moral!

Qysh nuk po ju vjen turp se paku nga ata që ju kanë mbështet!./Lajmi.net/

