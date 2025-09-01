Kunati i Albulena Haxhiut për Dimal Bashën: Ky faqeziu kërkon falje thotë kam qenë i pavëmendshëm
Lajme
Kunati i nënkryetares së Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiut, Dardan Krasniqi ka reaguar ashpër pas kërkim-faljes nga kryeparlmentari Dimal Basha për punimin shkencor anti-UÇK.
Krasniqi e ka quajtur “faqezi” Dimal Bashën, transmeton lajmi.net.
“A keni moral”?, pyeti Krasniqi.
Postimi:
Ky faqeziu e quajti manipulim
Kryeministri e quajti deformim
Sot ky faqeziu kërkon falje thotë kam qenë i pavemendëshëm!
A keni moral!
Qysh nuk po ju vjen turp se paku nga ata që ju kanë mbështet!./Lajmi.net/