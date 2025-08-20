Kunati i Albulena Haxhiut i rëndon me fjalë Muratin, Avdylin e Pecin: Mjerana, çfarë qenka Shqipja që nuk e votoi Donikën sot?
Ish-ushtari i UÇK-së, kunati i Albulena Haxhiut, Dardan Krasniqi i ka bërë “tokë” akterët e koalicionit fitues, Hekuran Murati, Haxhi Avdyli dhe Faton Peci. Këta tre tentuan të shpërndajnë propagandën që deputetët që nuk e votuan sot Donika Gërvallën janë sikurse Lista Serbe, shkruan lajmi.net Por, ata “harruan” që për Gërvallën nuk votoi as deputetja…
Ish-ushtari i UÇK-së, kunati i Albulena Haxhiut, Dardan Krasniqi i ka bërë “tokë” akterët e koalicionit fitues, Hekuran Murati, Haxhi Avdyli dhe Faton Peci.
Këta tre tentuan të shpërndajnë propagandën që deputetët që nuk e votuan sot Donika Gërvallën janë sikurse Lista Serbe, shkruan lajmi.net
Por, ata “harruan” që për Gërvallën nuk votoi as deputetja e VV-së, Shqipe Selimi.
E, për deklaratat përarëse të Muratit, Pecit e Avdylit, Dardan Krasniqi pati një postim të ashpër.
Ai i quajti “mjerana” e “përçarës” ata tre dhe i pyeti se çka qenka Shqipe Selimi që se votoi Gërvallën.
Postimi i plotë:
Çka është Shqipe Selimi që se paska votuar Donika Gërvallën për kryekuvendare!
Pra sipas VV-së Hekuran Muratit, Haxhi Avdylit dhe Faton Pecit i bie që ata që se votuan Donikën janë si Lista Serba! Çfarë qenka Shqipja që nuk e votoi sot!
Mjerana!
Përqarës!
Shantazhues!/lajmi.net/