Kumbulla pas ndeshjes: Duhet të tregohemi më të mirë para portës

Kumbulla tha se Andora u mbyll në mbrojtje dhe kjo ishte shkaku që Shqipëria nuk shënoi më shumë gola, shkruan lajmi.net.

“Unë besoj se Andora është ekip shumë i mirë dhe u futën të gjithë në mbrojtje dhe është e vështirë të gjindet hapësira. Ne kemi pasur raste, por kemi pasur pak fat para portës, e rëndësishme është se morëm 3 pikëshin, tani fokusohemi tek Anglia.”, tha Kumbulla.

Lidhur me gabimet gjatë ndeshjes, Kumbulla tha se lojtarët duhet të jenë më të fortë pranë portës.

“Besoj se do jemi më fort para portës, do luajmë edhe më mirë dhe do përmirësohemi teknikisht, është gjë që mund të përmirësohet besoj me stërvitje dhe ndeshje.”, shprehet Kumbulla pas ndeshjës.

Lidhur me shansin e tij për të shënuar gol, Kumbulla thotë se shpreson ta bëjë në një ndeshje që do t’ia sjell tri pikë Kosovës.

“Kisha mundësi për të shënuar por besoj se kishim pak fat para portës, në këso raste bëjmë gol por këtë rast nuk ndodhi, mbase do të shënoj në ndonjë ndeshje tjetër.”, tha Kumbulla. /Lajmi.net/