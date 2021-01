Kumbulla ka një mesazh para “Derbi della Capitale”

Marash Kumbulla është shprehur i entuziazmuar për derbin e tij të parë që do të luaj nesër, ndaj rivalit të përbetuar të kryeqytetit, Lazio, transmeton lajmi.net.

“Derbi im i parë me fanellën e Romës, pa ngrohtësinë e tifozëve, nuk do të jetë ajo çka kisha imagjinuar. Por unë e di se do ta gjeni mënyrën të na bëni të ndjejmë mbështetjen tuaj”, tha Kumbulla.

“Jemi gati”, përundoi Marash Kumbulla.

Ndeshja ndërmjet Romës dhe Lazios do të zhvillohet nesër në orën 20:45./Lajmi.net/