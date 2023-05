Kumbulla i lënduar i jep zemër Romës: Kurrë nuk do të jesh vetëm, fitoni për ne Marash Kumbulla, mbrojtësi i kombëtares shqiptare dhe i Romës, për fat të keq nuk do të jetë i pranishëm në këtë finale fantastike e cila do të luhet sot në mbrëmje mes Sevilla dhe Romës, për trofeun e Ligës së Evropës. Dëmtimi dhe më pas operacioni që kreu, ka detyruar që qendërmbrojtësi të qëndrojë të…