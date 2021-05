Kulusevski uron që Ibrahimovic të mos jetë në formën e duhur

Sulmuesi i Juventusit, Dejan Kulusevski, shpreson që sulmuesi i Milanit, Zlatan Ibrahimovic, nuk do të jetë në formën më të mirë të dielën.

“Zonja e Vjetër” pret Rossonerët në një përplasje të drejtpërdrejt për të siguruar një vend në Ligën e Kampionëve, transmeton lajmi.net.

Kulusevski, një ditë përpara ndeshjes, foli për ndeshjen vendimtare për Sky Sport Italia.

Bianconeri pret Milanin në një përplasje të drejtpërdrejtë në katër betejat më të mira këtë fundjavë dhe Kulusevski foli për ndeshjen vendimtare për Sky Sport Italia.

“Ne jemi përgatitur mirë për këtë lojë. Gjatë gjithë javë kemi punuar dhe jemi të qetë”, ka thënë ai.

Ish-anësori i Parma-s do të përballet me bashkëlojtarin e tij suedez Ibrahimovic në Allianz Stadium.

“Unë e dua atë shumë, por shpresoj që ai të mos performojë si duhet”.

Duke folur për performancën e tij në sezonin e tij të parë me Zonjën e Vjetër, i riu pranoi se nuk priste që të ishte e lehtë në Juventus.

“E dija që viti i parë do të ishte i vështirë, por nëse do të kishte qenë gjithë lundrimi i qetë, nuk do të ishte kënaqësi. Nuk jam penduar aspak”.

“Kam luajtur në pozicione të ndryshme, në disa lojëra kam bërë më mirë dhe në të tjera më keq, por uria është gjithmonë e njëjtë”.

Juventus dhe Milan kanë siguruar garat evropiane, mbetet të shihet se cila do të sigurojë një plasman në Ligën e Kampionëve./Lajmi.net/