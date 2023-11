“Kultura Shqiptare” – Mbahet edicioni i dytë i “Javës së Artit” në Prizren Organizata “The Art’ me seli në Suharekë, po organizon edicionin e dytë të Javës së Artit në Prizren. Ky edicion i Javës së Artit do ti dedikohet kulturës dhe traditave shqiptare. Java e Artit këtë vit do të mbahet me 21 dhe 22 nëntor, në Qendrën Tregtare Galeria në Prizren. Me 21 nëntor, ky organizim…