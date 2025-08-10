Kultivoi bimë narkotike në oborrin e shtëpisë, arrestohet i dyshuari në Podujevë
Një person është arrestuar të shtunën në fshatin Peran të Podujevës, pasi është raportuar se i dyshuari kultivon bimë narkotike brenda oborrit të shtëpisë së tij.
Sipas raportit policor, gjatë kontrollit të kryer me vendim të prokurorit, në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar pesë bimë narkotike me gjatësi rreth 35 centimetra dhe peshë totale prej rreth 17.09 gram.
I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt.
“Është raportuar se i dyshuari m/k kultivon bimë narkotike brenda oborrit të tij. Njësitë policore kanë dal në vendin e ngjarjes dhe me vendim të prokurorit është bërë kontrolla e shtëpisë së dyshuarit dhe objekteve përcjellëse ku gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar pesë bimë lëndë narkotike me gjatësi rreth 35 cm me peshë të përgjithshme rreth 17.09 gr. I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raportin e Policisë.