Kulmi që e zuri 23 vjeçaren, jashtë standardeve e me materiale të dobëta, thotë arkitekti Geci Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka thënë se pas rënies së kulmit te objektit të Komunës së Prishtinës që si pasojë një vajza mori lëndime dhe po trajtohet në QKUK, komuna do të angazhohet që të kontrollohen të gjitha objektet që mund të kenë probleme të njëjta. Ai ka thënë se do të analizohet një…