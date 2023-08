​Kulla e Pizës feston ditëlindjen Kulla e pjerrët e Pizës po feston ditëlindjen e 850-të të saj. Guri i parë i monumentit ikonik u vendos më 9 gusht 1173. Festimet do të përfshijnë hyrje falas në të gjitha monumentet në Piazza del Duomo të Pizës, me përjashtim të Kullës e cila është duke u ndriçuar dhe do të mbyllet për…