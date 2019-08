Kukan: Çështja e shkëmbimit të territoreve me Serbinë do të aktualizohet përsëri

Eduard Kukan, njohës i mirë i Ballkanit dhe ish-ministër i Jashtëm i Sllovakisë, në një deklaratë për “Asociacionin për Politikë të Jashtme të Sllovakisë”, ka thënë se ish-përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, nuk ka treguar udhëheqje të mjaftueshme në dialogun Kosovë-Serbi.

Sipas tij, tani edhe përfaqësuesi i Lartë i BE-së për politika të jashtme, Joseph Borrell, nuk do ta bëj punën ashtu siç duhet.

Ai ka thënë se shpreson që BE-ja ta emërojë një përfaqësues special që do ta udhëheq më mirë dialogun Kosovë-Serbi, por edhe politikën e jashtme të BE-së, transmeton lajmi.net.

“Në momentin kur Kosova vendosi taksa ndaj Serbisë, Mogherini është dashur të udhëtojë atje dhe ‘të godasë tryezën’”, ka thënë ai. “E mbaj mend Borrel kur ishte kryetar i Parlamentit Evropian. Emërtimi i tij më befasoi, pasi spanjollët kanë politikanë shumë më dinamikë dhe më të rinj”, tha Kukan.

Sipas tij, emërimi i Borrellit në krye të diplomacisë evropiane e sidomos si i dërguar special për dialogun Kosovë-Serbi, është i favorshëm, transmeton më tutje lajmi.net.

Mirëpo Kukan thotë se, ideja e shkëmbimit të territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë e cila ishte aktualizuar vitin e kaluar, nuk ka qenë thjeshtë një strategji në fushatë.

“Çështja e njohjes së Kosovës me shkëmbimin e territoreve me Serbinë do të aktualizohet përsëri”, ka deklaruar Kukan, i cili shtoi se nëse ndodhë një gjë e tillë, kjo mund të destabilizojë Bosnjë dhe Hercegovinën. /Lajmi.net/