Kuka: Xhudistët elitar do jenë pjesë e ushtrisë së Kosovës Sot u nënshkrua memorandum bashkëpunimi mes Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Federatës së Xhudos së Kosovës. Përmes këtij bashkëpunimi, xhudistët elitar të Kosovës do të jenë pjesë e Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK), transmeton lajmi.net. Me këtë rast ka reaguar edhe trajneri i ekipit kosovar të xhudos, Driton Kuka…