Kujtim Shala zgjidhet udhëheqës i punimeve të Kuvendit të LDK-së
Kuvendi i Punës i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka zgjedhur sot Kujtim Shalën si udhëheqës të punimeve të këtij Kuvendi. Mësohet se propozimi për Shalën erdhi nga sekretari i LDK-së, Imri Ahmeti, dhe u miratua me votë unanime nga delegatët e pranishëm në Kuvend, raporton lajmi.net Shala do të udhëheqë diskutimet dhe proceset e rëndësishme…
