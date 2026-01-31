Kujtim Shala zgjidhet udhëheqës i punimeve të Kuvendit të LDK-së

Kuvendi i Punës i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka zgjedhur sot Kujtim Shalën si udhëheqës të punimeve të këtij Kuvendi. Mësohet se propozimi për Shalën erdhi nga sekretari i LDK-së, Imri Ahmeti, dhe u miratua me votë unanime nga delegatët e pranishëm në Kuvend, raporton lajmi.net Shala do të udhëheqë diskutimet dhe proceset e rëndësishme…

31/01/2026 14:12

Kuvendi i Punës i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka zgjedhur sot Kujtim Shalën si udhëheqës të punimeve të këtij Kuvendi.

Mësohet se propozimi për Shalën erdhi nga sekretari i LDK-së, Imri Ahmeti, dhe u miratua me votë unanime nga delegatët e pranishëm në Kuvend, raporton lajmi.net

Shala do të udhëheqë diskutimet dhe proceset e rëndësishme brenda Kuvendit, ku po trajtohen çështje të rëndësishme për të ardhmen e partisë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit.

