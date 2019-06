Ledri Vula ka publikuar një fotografi me Milot Rashicën.

Pas përfundimit të takimit, ishte i menjëhershëm reagimi i Ledri Vulës i cili u shpreh shumë i lumtur për lojën e sotme, shkruan lajmi.net.

Ai publikoi një fotografi në Instagram së bashku me yllin e përfaqësueses së Kosovës, Milot Rashicën, ku shkruan: “4:4 kujtim i bukur me nda fushën me yje.”.

Ndeshja u mbajt në stadiumin ‘Fadil Vokrri’ dhe prezent ishin një numër i tifozësh përfshirë këtu edhe kryeministrin Ramush Haradinaj. /Lajmi.net/