Kujt i ngjan vajza e Marina Vjollcës? Moderatorja flet për herë të parë

Jeta e saj personale dhe ajo profesionale çdo herë janë në qendër të vëmendjes.

Marina ishte e ftuar tek emisioni “Ëndërrtjerrësit” ku foli më shumë lidhur me gjërat në jetën e saj.

Një prej çështjeve që u diskutua këtë puntatë të “Ëndërrtjerrësit” është vajza e Marina Vjollcës, Marget.

Moderatorja tregoi se Luana është një teze e mrekullueshme, ndërsa kjo e fundit tha se vajza e Marinës i ngjante më shumë asaj.

“Ne jemi bërë teze në moshë të vogël, aq sa ziheshim për kukullat me mbesat. Nëse do të fillojmë të flasim për fëmijë nuk do përmbahem”, tha Marina.

“Për çudi më ngjan mua dhe Getit”, tha Luana.

Kujtojmë se Marina dhe Getoar Selimi u bënë prindër të një vajze pak muaj më parë.