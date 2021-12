‘Kujdes se mos të lëpin edhe ty Beatrixa’, komenti epik nga ndjekësja drejtuar Romeo

Ani pse produksioni nuk ka dhënë detaje se çfarë realisht do të ndodhë, ata kanë bërë me dije se ai sonte do të ndërrohet me Donaldin, dhe se mbetet të shihet nëse banorët do ta njohin, shkruan lajmi.net.

Në Instagram, Romeo ka publikuar një fotografi me Romeon derisa ka shkruar se me zor po e pret takimin me të.

Por, një ndjekëse ka bërë komentin epik drejtuar Donaldit, duke e lidhur me Beatrixën. “Kujdes vëlla se po të lëpin dhe ty zgara”, ka qenë komenti i një ndjekëse për Romeon.

Sonte pritet të jetë një natë me shumë surpriza në shtëpinë më të famshme./Lajmi.net/