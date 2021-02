Kujdes para se të blini ujë në shishe të plastikës, kontrollojeni gjithmonë këtë!

Është shumë e thjesht, gjithçka qe duhet të bëni është qe të keni parasysh për një shenje qe në shumtën e rasteve është në fund të shishes por edhe në paketim nganjëherë. Sigurohuni qe të mos blini shishe qe mund të ju dëmtojnë, Ja se si të sigurohuni.

PET apo PETE

Do të thotë shishe për një përdorim. Këto shishe mund të lëshojnë metale të renda dhe kimikale qe mund të kenë efekt në balancën hormonal të trupit të juaj. “PET” është një prej shisheve të plastikes me të përdorura në treg për konsum, dhe është gjetur në shumicën e shisheve të plastikes të ujit. Qëllimi i tyre është vetëm për 1 përdorim, përdorim i përsëritshëm rrit rrezikun bakterial dhe rrezik për helmim.

PET plastik është e vështir qe të dekontaminohen, Pastrimi i nevojshëm nevojit kimikale të rrezikshme. Polyethylenë terephthalates mund të jetë edhe kancerogjen.

HDP apo HDPE

Plastik qe zakonisht nuk liron kimikale. Ekspertet rekomandojnë qe të zgjedhin këto lloje shishe, sepse mund të jet një nga ujërat me të shëndetshme në treg. “HDPE plastik, është plastike e ashpër e përdorur për të bërë shishe qumështi, detergjenti apo vajrave, lodra dhe disa qanta plastike, HDPE është një prej plastikëve me të ricikluara dhe konsiderohet një prej me të sigurta, është e lire dhe e thjesht për të ricikluar këto lloje shishe për përdorim të dyfishtë ”

PVC apo 3V

Liron 2 toksinë qe ndikon në hormonet e trupit tuaj. “PVC është një plastik e bute, fleksibile për të bere ambalazhimin e ushqimit, vajra për zierje shtëpiake, unaza dhembi, lodra për fëmije dhe kafshë. Përdorimi i tije i shpeshtë është në kabllot e kompjuterit, dhe për të bere gypa të plastikes. Për shkak PVC-ja është rezistentë nga dielli ajo përdoret edhe për ndërtimin e kornizave të dritareve dhe shumë veglave tjera shtëpiake.”

LDPE

Kjo plastik nuk mund të përdoret për të ndërtuar shishe të plastikes, por qese të plastikes edhe pse nuk liron kimikale në ujë. “LDPE shpesh gjendet në Foli, makina të larjes se enëve, dhe në disa ambalazhe të paketimit të bukës. Shumica e qeseve në marketë qe përdoren sot janë të ndërtuara nga LDPE plastik. Disa mobile shtëpiake dhe tesha sot përdorin këtë loje të plastikes”

PP

Një plastike tjetër me ngjyre të mardh apo gjysmë transparente, shpesh përdoret për shishe të jogurtit apo kanaqe të tyre. “Polypropylenë plastikë është e lehtë dhe i fort, dhe ka rezistencë të mire ndaj nxehjes. Përdorët edhe si barriera ndaj lagështisë, dhe kimikale të jashtme.

Gjithashtu përdoret në disa pelena të fëmijëve, dhe disa ambalazhe tjera të ushqimit si: margarina, jogurt, ambalazhe të çipsave (Chips), izelire të paketimit etj.”

PS

Liron substanca karciogjenike dhe është shpesh e përdorur për të ndërtuar kanaqe të kafes dhe ambalazhet e produkteve të ushqimit të shpejt (Fast food). “Polystyrenë është një material i lire në prodhim dhe blerje, i lehtë në mirëmbajtje, dhe lehtë të deformohet, me një perdorshmeri të madhe.

Shpesh përdoret për të ndërtuar kanaqe apo gota të përdorimit të vetëm, kastonë të plastikes për vezë, dhe disa mbajtëse të ushqimit në formë, si disa lloje çipsa qe janë të njëjta dhe duhet të mbahen drejt, dhe shpesh përdoret edhe në disa punë të laminatit neper shtëpie.”

PC apo plastika pa emërtim

Një nga plastikëve me të rrezikshme në treg qe liron kimikale të ashtu quajtura BPA dhe shpesh përdoret në shishe të ujit sportive dhe kontejner të ushqimit. “Në këtë kategori hyn të gjithë plastifikimet polycarbonatë (PC) dhe nuk kan standarde të caktuara kështu hynë të gjithë në një kategori.” Që nga sot shikoni se çfarë shishe jeni duke blerë dhe keni kujdes nga Shenja dhe emërtimi i shishes.