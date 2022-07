Kujdes me daljet, temperatura “përvëluese” sot në Kosovë Sot në vendin tonë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara kryesisht përgjatë relievit malor. Sipas Institutit Hidrometeorologjik, temperaturat do të shënojnë rritje të lehta, në orët e mesditës. Minimalet do të lëvizin ndërmjet 11-15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 32-38 gradë Celsius. Indeksi UV vazhdon t’i…