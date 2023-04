Kufiri NATO-Rusi sapo është dyfishuar, çfarë pritet të ndodh tjetër?

Duke folur vetëm me numra, kufiri tokësor midis vendeve të NATO-s dhe Rusisë është dyfishuar në 2600 kilometra. Finlanda, anëtarja e 31-të e NATO-s, ndan një kufi prej 1300 km me Rusinë. Nga deti Barents në veri deri në Gjirin e Finlandës në jug, kufiri kryesisht kalon nëpër pyje, nuk ka pothuajse asnjë vendbanim të madh afër dhe është kryesisht rrugë e pashtruar.

Sipas ekspertëve në selinë e NATO-s, ushtria finlandeze aktualisht mund ta sigurojë vetë këtë kufi. Forcat e armatosura në krahun e ri verilindor të aleancës besohet se janë të arsimuara, të trajnuara dhe të motivuara mirë. Finlanda nuk e ka shfuqizuar kurrë rekrutimin për burra, kështu që ka 24,000 ushtarë aktivë dhe mbi 900,000 rezervistë të trajnuar. Në rastin e mbrojtjes, ushtria tokësore, marina dhe forcat ajrore mund të rriten në 280,000 gra dhe burra, shkruan Deutsche Welle.

Për një popullsi prej 5.5 milionë banorësh, kjo është një ushtri relativisht e madhe, thotë Jacob Westberg, profesor në Universitetin e Mbrojtjes të Stokholmit. Për krahasim: Bundeswehr-i gjerman ka vetëm 183,000 burra dhe 30,000 rezervistë, me një popullsi prej mbi 82 milionë banorësh. Edhe shërbimi ushtarak u hoq disa vite më parë.

“Forcat e Forta të Armatosura”

“Ndryshe nga vendet e tjera, Finlanda nuk e zvogëloi investimin e saj në ushtri pas Luftës së Ftohtë,” vlerësoi Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, shtetin më të ri anëtar. Natyrisht, siç tha ai, Finlanda tani merr ndihmë të garantuar nga të gjithë partnerët e NATO-s, por “Finlanda gjithashtu e bën NATO-n më të fortë”, tha Stoltenberg. Për shembull, Forcat Ajrore të Finlandës kontribuojnë me 60 avionë modernë luftarakë në një masë të madhe në mbrojtjen e territorit të NATO-s.

“Ka një nivel jashtëzakonisht të lartë të mbështetjes popullore kur bëhet fjalë për qëndrueshmërinë dhe gatishmërinë e mbrojtjes,” tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s për finlandezët. Sipas ekspertit të mbrojtjes Jacob Westberg, edhe si një vend neutral për dekada, Finlanda ka pasur prej kohësh forca të forta të armatosura, të cilat u formuan përmes përvojave të të ashtuquajturve “Lufta e Dimrit” e viteve 1939/1940, kur Finlanda humbi dhjetë për qind të zonës së saj nga pushtuesit sovjetikë.

Moska njofton kundërmasa për shkak të hyrjes së Finlandës në NATO

Forcat e armatosura finlandeze janë plotësisht në nivelin e NATO-s dhe mund të integrohen në të gjitha proceset pa vështirësi, thuhet nga selia e NATO-s në Bruksel. Por Sekretari i Përgjithshëm Stoltenberg në konferencën e tij për shtyp ende nuk i është përgjigjur pyetjes se në cilat trupa të NATO-s, grupe luftarake në krahun lindor, Finlanda dëshiron të marrin pjesë dhe cilat objekte të NATO-s mund të zhvendosen në Finlandë.

Zëvendësministri i Jashtëm rus Alexander Grusko njoftoi në Moskë se vendi i tij do të rrisë praninë e tij ushtarake në veriperëndim si përgjigje ndaj hyrjes së Finlandës në NATO. Finlanda ka njoftuar tashmë dërgimin e tankeve moderne në Ukrainë.

Por a ka ndryshime pas ndryshimit politik në Helsinki? “Ndryshimi i qeverisë, i cili duhet të pasojë zgjedhjet parlamentare të së dielës, nuk do të ndryshojë kursin e Finlandës drejt NATO-s,” tha ekspertja e sigurisë Minna Alander nga Instituti Finlandez për Çështjet Ndërkombëtare në një intervistë për shtëpinë mediatike Redakcija Gjermani. Për këtë çështje ka një konsensus ndërpartiak. “Politika e qeverisë finlandeze ndaj Rusisë do të bazohet gjithnjë e më shumë në distancimin në vend të dialogut me Moskën”, tha Minna Alander.

Kur është radha e Suedisë?

Hyrja e Finlandës ishte procesi më i shpejtë i anëtarësimit të një anëtari të ri në historinë 74-vjeçare të Aleancës Atlantike. Si Finlanda ashtu edhe Suedia e paraqitën kërkesën vetëm në maj të vitit të kaluar.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg shpreson që Suedia, fqinji perëndimor i Finlandës, së shpejti do të jetë në gjendje të bashkohet gjithashtu. Ai i bëri thirrje edhe një herë presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan që të heqë veton ndaj anëtarësimit suedez. Sipas Stoltenberg, Suedia i ka përmbushur të gjitha premtimet ndaj Turqisë. Turqia ende këmbëngul për ekstradimin e disidentëve kurdë, të cilët Ankaraja i klasifikon si “terroristë” dhe të cilët Suedia nuk dëshiron t’i ekstradojë.

Hyrja e Suedisë në aleancë do të përfitonte jo vetëm në aspektin politikë, por edhe ushtarakisht, thotë eksperti ushtarak Jacob Westberg për DW. “Do të ishte më e vështirë për Rusinë të operonte në Detin Baltik. Suedia ka gjithashtu pesë nëndetëse shumë moderne që do të plotësonin flotat nga Polonia dhe Gjermania.”

Presidenti amerikan Joe Biden, i cili është kreu i vendit më të rëndësishëm në NATO, ka theksuar vazhdimisht se agresori rus dhe i dyshuari për kriminel lufte, Vladimir Putin, ka llogaritur plotësisht gabim. “Ai dëshironte të Finlandizojë NATO-n,” tha Biden gjatë një vizite në Varshavë në shkurt, duke aluduar në pozicionin neutral të Finlandës. “Në vend të kësaj, ajo merr integrimin e Finlandës në NATO.” NATO po bëhet më e madhe dhe nuk është neutrale siç ishte Finlanda për dekada.

Një vështrim në hartë tregon se pranimi i Finlandës e çon aleancën e mbrojtjes transatlantike shumë më afër qytetit të dytë m të madh të Rusisë, Shën Petersburgut. Deri më tani, Estonia, e vendosur në jugperëndim të Shën Petersburgut, ishte e vetmja anëtare e NATO-s afër metropolit verior rus. /Lajmi.net/