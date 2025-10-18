​Kufiri Kroaci-Bosnjë, arrestohet një shtetas shqiptar me 700 mijë euro të fshehura në veturë

Oficerët e doganës kroate, në bashkëpunim me policinë në pikën kufitare Karasoviq, parandaluan një përpjekje për të kontrabanduar një shumë të madhe parash. Gjatë një kontrolli në dalje nga Kroacia, në veturën e një shtetasi shqiptar u gjetën të fshehura 702 mijë e 435 euro, e cila është një nga sekuestrimet më të mëdha të…

18/10/2025 17:59

Oficerët e doganës kroate, në bashkëpunim me policinë në pikën kufitare Karasoviq, parandaluan një përpjekje për të kontrabanduar një shumë të madhe parash.

Gjatë një kontrolli në dalje nga Kroacia, në veturën e një shtetasi shqiptar u gjetën të fshehura 702 mijë e 435 euro, e cila është një nga sekuestrimet më të mëdha të parave të gatshme në kufijtë kroatë, raporton Dogana e Kroacisë.

Zbulimi u bë gjatë masave të shtuara të mbikëqyrjes të kryera nga oficerët e Shërbimit Kundër Kontrabandës dhe njësive mobile të Dubrovnikut, së bashku me oficerët e Administratës së Policisë Dubrovnik-Neretva.

Shoferi, një shtetas shqiptar, u ndalua gjatë largimit nga vendi dhe një kontroll i detajuar i automjetit zbuloi para të fshehura, raporton kosovapress.

Shtetasi shqiptar nuk kishte përmbushur detyrimin e tij ligjor për të deklaruar paratë në Administratën Doganore ose Policinë Kufitare, as me shkrim as në mënyrë elektronike. Në vend të kësaj, paratë ishin të fshehura në automjet.

Shuma e gjetur u konfiskua dhe shoferi u arrestua në dyshimet për kryerjen e një vepre penale dhe iu dorëzua mbikëqyrësit të paraburgimit.

