Kuçi: Pushteti indiferent ndaj grave, faj ka Kurti bashkë me degën e VV-së në Presidencë

Ajo ka publikuar një foto të Agim Bahtirit në fushatë zgjedhore, si dhe lajmin që Policia e Kosovës ka gjobitur restorantin ku deputetja e Vetëvendosjes, Drita Millaku kishte organizuar dasmë për të birin.

“Mbyllen çerdhet e shkollat dhe vazhdojnë tubimet elektorale, deputetja e pushtetit mban darsëm, e në fund opozitës dëshirojnë t’ja lëjnë faturën e pandemisë. Papërgjegjësia e pushtetit po kushton me jetë. Indiferenca e pushtetit ndaj grave është bërë barrë për to. E këtu faj ka Kurti së bashku me degën e Vetëvendosjes në Presidencë”, ka shkruar ajo.