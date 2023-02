Kuçi krahason Thaçin me Ismail Qemalin e Skenderbeun Ish-kryeministri, Hashim Thaçi kishte legjitimitetin e plotë demokratik si politikani më i votuar në vitin 2007, që ta shpallte pavarësinë e Kosovës, ka deklaruar ish-zv/kryeministri, Hajredin Kuqi. Kuqi madje, e ka krahasurar ish-presidentin Thaçi edhe me figura historike, si Ismail Qemaili dhe Skenderbeu, shkruan Gazeta10. Ai shtoi se figurave me një peshë kaq të madhe…