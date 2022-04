Kualifikimet drejt “Katar 2022”, vendoset data për ndeshjen Skoci – Ukrainë

Kjo përballje ishte paraparë që të zhvillohet në muajin mars, por ishte pezulluar për shkak të pushtimit të Rusisë ndaj Ukrainës, përcjell lajmi.net..

FIFA e bëri zyrtare sot datën e re të kësaj ndeshjeje ku është vendosur të zhvillohet më 1 qershor, ndërkaq u konfirmua që fituesi mes Skocisë e Ukrainës do të përballet në finale të play-off-it me Kombëtaren e Uellsit, ndeshje kjo e cila do të zhvillohet më 5 qershor.

Kombëtare që arrin të triumfojë në finale, do të pozicionohet në grup me kombëtaret e tjera si ajo e Anglisë, Amerikës dhe Iranit./Lajmi.net/