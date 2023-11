Ku mbeti topi? – Shikoni golin më të çuditshëm dhe më qesharak të vitit në hendboll

Löwen triumfoi ndaj Benfikës 36-35 në ndeshjen hendbollistike të Grupit A të EHF Europa League.

Derbi i përmbushi pritshmëritë dhe siguroi ndeshjen më të mirë të pjesës së parë të sezonit në Europa League, përcjell lajmi.net.

Të dyja skuadrat kalonin me radhë në epërsi çdo disa minuta dhe në fund skuadra gjermane ishte më e shkathët.

Ndeshja u shënua nga një moment tejet interesante ku shikuesit mundën të shihnin një nga golat më të çuditshëm të hendbollit.

Miguel Sanchez-Migallon Naranjo i Benficas bëri një kundërsulm dhe goditi traversën.

Topi u hodh lart në ajër dhe goditi në kokë portierin, Joel Birlehm, i cili e vuri re shumë vonë dhe më pas topi përfundoi në rrjetë.

Momentin në fjalë mund ta shikoni përmes pamjeve të mëposhtme./Lajmi.net/

Is this the strangest goal of the handball seasons so far? 👀 😆#ehfel #allin #elm pic.twitter.com/4i1QW8nU0E

— EHF European League (@ehfel_official) November 14, 2023