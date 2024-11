“Ku është Bedri Hamza?”, Mustafa i PDK-së: Është rrugës të bëhet kryeministër Anëtari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Arben Mustafa, ka deklaruar se Bedri Hamza është kandidat i denjë për kryeministër të Kosovës, duke theksuar nevojën e vendit për një lider të tillë. Mustafa theksoi se Hamza do të ishte një kryeministër që do t’i shërbente të gjitha komunave në mënyrë të barabartë “Du me ua…