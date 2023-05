Ku do të vendosen “Skifterat” dhe “Plisat” për finalen e Kupës së Kosovës? Në ambientet e Federatës së Futbollit të Kosovës është bërë hedhja e shortit për skuadrën që do të jetë në cilësinë e vendasit në finalen e Kupës së Kosovës në futboll. Gjilani do të jetë në cilësinë e skuadrës vendase kundër Prishtinës në finalen e madhe të Kupës së Kosovës, shkruan lajmi.net. Finalja e Kupës…